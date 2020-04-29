إصابات كورونا في تركيا تصل 114 ألفًا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع مساء الثلاثاء إلى 114 ألفًا و653 حالة إيجابية بعد تسجيل 2392 حالة إيجابية.

الوزير كشف أيضا أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 2992 حالة.

ومن الملاحظ أن هناك تراجعا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في تركيا هذا الأسبوع حسب المعلن من قبل وزارة الصحة، حيث كانت قد بلغت 4 آلاف حالة الأسبوع الماضي.

أما أعداد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا فقد ارتفع إلى 38809 حالة، بعد تسجيل 5018 حالة شفاء جديدة، بينما ارتفعت أعداد المتلقين للعلاج داخل غرف الرعاية المركزة إلى 1621 حالة.

ومن المنتظر فرض حظر تجول في 31 ولاية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة، وقال الرئيس رجب أردوغان إن الحكومة تخطط لمواصة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر.