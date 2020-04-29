شاب تركي يرهن هاتفه المحمول ليشعل النار في نفسه!

أنقرة (زمان التركية) – بعد يومين من البحث عنه عثرت الشرطة التركية في مدينة أق سراي وسط تركيا، على جثمان شاب محترقا.

وتبين أن الشاب نائل يلماز حصل على الوقود الذي سكبه على نفسه من محطة وقود قدم لها هاتفه المحمول كرهن لعدم امتلاكه المال لدفع ثمن البنزين.

وعُثر على جثمان يلماز محروقا داخل قطعة أرض خالية في ساعات الظهر، حيث توجهت فرق المكتب الجنائي إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغا بتغيبه.

وعثرت فرق الأمن بجوار الجثة على الزجاجة التي كانت تحتوي على الوقود، الذي أخذه من محطة تبعد عن موقع الحادث نحو 600 مترا وغادرها سيرا على الأقدام.

ترك هاتفه المحمول كرهن

وبفحص كاميرات المراقبة بمحطة الوقود تبين أن يلماز جاء إلى محطة الوقود بمفرده ليلا سيرا على الأقدام ومن ثم ترك هاتفه المحمول كرهن لعدم امتلاكه المال وحصل على وقود بقيمة 10 ليرات.

وبفحصها لجميع الأدلة تبين أن الشاب انتحر بإشعال النيران في نفسه.

ونُقل جثمان يلماز إلى مشرحة مستشفى أكسراي للبحث العلمي.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على السبب وراء تخلص الشاب من حياته بهذه الطريقة.

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