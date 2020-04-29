نجم بوليوود يتبع حيلة فريدة لتحديد المحتاجين

بوليوود (زمان التركية) – ابتكر المخرج العالمي ونجم بوليوود، عامر خان، حيلة بارعة للوصول إلى أكثر الناس احتياجا في بلاده لدعمهم خلال أزمة فيروس كورونا، معلنا أنه سيتبرع بكيلو جرام واحد من الدقيق لمن يعانون من أوضاع مادية صعبة.

وتقدم فقط المحتاجون لحملة الإعانة المقدمة من نجم بوليوود، والذين لم يكن عددهم كبيرًا نظرا لأنها لا تتضمن سوى كيلو جرام واحد من الدقيق.

ولم يتمكن الحاصلون على الدقيق من إخفاء دهشتهم فور عثورهم على ما خبأه نجم بوليود في كيس الدقيق.

إذ عثر في كل كيس دقيق على مبلغ 15 ألف روبية (ما يعادل 1375 ليرة تركية).

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