الأرقام تعاود الارتفاع.. إصابات كورونا في تركيا تبلغ 117 ألفًا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 117 ألفًا و589 حالة.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح مساء الأربعاء أنه تم تسجيل 2936 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117 ألفًا و589 حالة.

وبعد تراجع لمدة ثلاثة أيام عاودت أرقام إصابات كورونا ي تركيا الارتفاع مجددا، وكان رقم الإصابات المعلن يوم الثلاثاء 2392 حالة فقط.

وسجلت أعداد الوفيات 3081 حالة، بعد تسجيل 89 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أعداد الخاضعين للعلاج داخل غرف الرعاية المركزة سجلت 1574 حالة.

أما عن حالات التعافي والشفاء من الفيروس فقد ارتفعت إلى 44022 حالة، بعد تسجيل 5231 حالة تعافي جديدة في 24 ساعة الأخيرة.

ومن المنتظر فرض حظر تجول في 31 ولاية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة، وقال الرئيس رجب أردوغان إن الحكومة تخطط لمواصة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر.

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