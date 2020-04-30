الرئيس المصري يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

القاهرة (زمان التركية)ــ تباحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء باكستان عمر خان، حول جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وثمن رئيس الوزراء الباكستاني دعم مصر لمبادرة الباكستان الدولية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المُستجد، معبرًا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وباكستان لتبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية. وفق صحيفة (المصري اليوم).

وأضاف أن الرئيس من جانبه، أشاد بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وباكستان، مؤكدًا حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري.

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