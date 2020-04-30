تركيا.. ارتفاع عجز التجارة الخارجية 181.6%

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر مارس/ آذار، في تركيا، عن تراجع الصادرات بنحو 17.8 في المئة وارتفاع الواردات بنحو 3.1 في المئة.

وخلال الشهر نفسه ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 181.6 في المئة ليسجل 5 مليار و391 مليون دولار بعدما كان يقدر بمليار و915 مليون دولار.

وأصدرت اليوم هيئة الإحصاءات التركية إحصاءات التجارة الخارجية لشهر مارس/ آذار من عام 2020، التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة التجارة و.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية المؤقتة، إلى تراجع الصادرات بنحو 17.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 13 مليار و422 مليون دولار وتزايد الواردات بنحو 3.1 في المئة لتسجل 18 مليار و813 مليون دولار.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تراجعت الصادرات بنحو 4.0 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 42 مليار و749 مليون دولار في حين ارتفعت الواردات بنحو 10.3 في المئة لتسجل 55 مليار و655 مليون دولار.

وخلال مارس/ آذار الماضي ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 181.6 في المئة ليرتفع من مليار و915 مليون دولار إلى 5 مليار و391 مليون دولار.

وفي مارس/ آذار من عام 2019 بلغت نسبة الصادرات للواردات نحو 89.5 في المئة غير أن هذه النسبة تراجعت في مارس/ آذار من العام الجاري إلى 71.3 في المئة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 117.3 في المئة ليسجل 12 مليار و906 مليون دولار بعدما كان يبلغ 5 مليار و938 مليون دولار.

وخلال الفترة عينها تراجعت نسبة الصادرات للواردات إلى 76.8 في المئة بعدما كانت تبلغ 88.2 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.

وعكست بيانات التجارة المؤقتة تراجعا في الصادرات خلال مارس/ آذار المنصرم بنحو 17.8 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 13 مليار و422 مليون دولار بجانب ارتفاع الواردات بنحو 3.1 في المئة لتسجل 18 مليار و813 مليون دولار.

هذا وارتفع عجز التجارة الخارجية في مارس/ آذار الماضي بنحو 181.6 في المئة ليرتفع من مليار و915 مليون دولار إلى 5 مليار و391 مليون دولار، كما تراجعت نسبة الصادرات للواردات إلى 71.3 في المئة بعدما كانت تبلغ 89.5 في المئة في مارس/ آذار من عام 2019.