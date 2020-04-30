مسؤول سويدي: لم نمتنع عن علاج المصاب التركي بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أفاد مسؤول بالمشفى السويدي، الذي يُزعم امتناعه عن علاج المواطن التركي أمرالله جولوشكان، أنهم لا يواجهون أي مشكلات في تقديم الرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من مرض خطير مرتبط بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى إجراء الفحوصات الطبية لكل الإصابات ومواصلة العديد من المصابين بالفيروس العلاج داخل منازلهم.

وتناولت الصحافة بمزيد من الاهتمام واقعة نقل جولوشكان إلى تركيا على متن مروحية خاصة تابعة لوزارة الصحة التركية بحجة امتناع السويد عن علاجه.

وتواصل محرر صحيفة أكشام بوسطاسي التركية، أوغور كوشباش، ومذيع إذاعة RS FM، عطا الله جونر، مع جيمي جوتفريدسون المسؤول الإعلامي بالإدارة المحلية التي تتبع لها المستشفى الذي يُزعم رفضها استقبال جولوشكان. ودار الحوار على النحو التالي:

– الصحافة التركية تداول واقعة جولوشكان بشكل مختلف. هل كانت نتائح فحوصاته إيجابية؟

السرية التامة أساس المنظومة الصحية في السويد. لا يمكن تقديم أية تفاصيل بشأن الوضع الصحي للمرضى والعلاج الذي تلقوه.

– حسنا، ما سبب عدم إخضاع جولوشكان للرعاية الصحية داخل المستشفى؟

تستقبل المستشفيات في محافظة اسكونه المرضى الذين يستوجب إخضاعهم للرعاية الطبية داخل المستشفى ويشمل هذا المصابين بفيروس كورونا المستجد.

لا نعاني من مشكلات بشأن استقبال المرضى الذين يعانون من مرض خطير مرتبط بفيروس كورونا. ويتم إجراء الفحوصات الطبية لكل إصابة. وأريد التأكيد على نقطة وهى أن العديد من المصابين بفيروس كورونا يواصلون العلاج داخل منازلهم.

– هل صحيح أن مكتب الهجرة السويدي فتح تحقيقا ضد الأسرة بتهمة تشويه سمعة السويد؟

يمكنني إبلاغكم أن السويد لم تشهد شيء كهذا من قبل، كما أن القوانين السويدية لا تتضمن تهمة كهذه.

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