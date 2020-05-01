تناولوا هذه الأطعمة على مائدة السحور

أنقرة (زمان التركية) – مع حلول شهر رمضان الكريم يتساءل الكثيرون عن الأطعمة التي يمكن تناولها على مائدة السحور وتمنح الشعور بالشبع والارتواء لفترة طويلة.

يتوجب على الصائمين تناول الأطعمة المريحة للجهاز الهضمي والمشبعة التي تمد الجسم بالسوائل وليس تلك التي تسحب السوائل من الجسم.

وفيما يلي طرح لبعض هذه الأطعمة التي يوصى بها خبراء التغذية:

– البيض والزبادي والجبن تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة لاحتوائها على البروتين

-خبز القمح الكامل أو خبز الجاودار يعطيان الشعور بالشبع لاحتوائهما على نسبة عالية من الألياف

– البذور الزيتية كعين الجمل واللوز

– الفاكهة الطازجة أو المجففة

– اللحوم الباردة المنزوعة الدهن والخيار والجزر والسلطة والخضراوات المختلفة

– البقوليات كالعدس الأخضر والفاصوليا والحمص والبازلاء

– حساء العدس وحساء الخضروات يريحان المعدة ويعطيان شعورا بالشبع

تجنبوا الأطعمة الدسمة

ينصح الخبراء بتجنب بعض الأطعمة لتجنب آلام المعدة بعد السحور، لكان ما هي هذه الأطعمة؟ فيما يلي أبرز هذه الأطعمة:

– الأطعمة المسببة للعطش كالمخلل والمكسرات

– اللحوم المصنعة كالبسطرمة والسجق والسلامي

– الباذنجان والبطاطس المقلية لكونها أطعمة دهنية

– الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزيت كالبوراك والمعجنات

– الحلويات كالبقلاوة التي تتسبب في ارتفاع وانخفاض مفاجئ في سكر الدم

– المشروبات الحمضية والسكرية التي تؤدي إلى تلاعب مفاجئ في مستويات السكر بالدم