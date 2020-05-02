احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا تتراجع إلى 52.7 مليار دولار

أنقرة (زمان التركية) – كشفت المعطيات أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليار دولار ليتراجع إلى 52.7 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي يوم الخميس أن العملة الصعبة في تركيا شهدت انكماشًا بلغ أكثر من 11 مليار دولار في الأسابيع الأربعة حتى 24 أبريل؛ في حين أن احتياطيات الذهب لم تتغير كثيرًا وبقيت عند حوالي 34 مليار دولار.

وقد استنفد البنك المركزي التركي احتياطياته من النقد الأجنبي للدفاع عن الليرة أمام النقد الأجنبي حيث باع المستثمرون المؤسسون وأصحاب الودائع المحلية العملة.

بعد أزمة العملة في 2018، بدأ تأثير جائحة الفيروس التاجي على الاقتصاد يزيد المخاوف بشأن قيمة الليرة، التي انخفضت بنحو 15 بالمائة هذا العام.

وكان الدولار ارتفع يوم الأربعاء إلى 7 ليرات أمام الليرة، لكنه تراجع قبل عطلة يوم الجمعة الرسمية إلى 6.985. ويقول بعض المستثمرين والاقتصاديين إن البنك المركزي، الذي تعاون مع البنوك التي تديرها الدولة لدعم الليرة من خلال مقايضات العملات، تدخل في السوق للحيلولة دون زيادة الدولار إلى أكثر من سبع ليرات.

وكان محافظ البنك المركزي مراد أويسال اعتبر يوم الخميس تقلص احتياطيه من العملات الأجنبية أمرًا طبيعيا في ظل الاضطرابات العالمية.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن صناع السياسة النقدية التركية أضافوا مشاكل جديدة إلى الليرة من خلال تخفيض أسعار الفائدة من 24% إلى 8.75% في أبريل الماضي، نظرًا لأن تضخم أسعار المستهلك يبلغ 11.9 في المائة، مما يعني أن أسعار الفائدة الحقيقية سلبية وأعلى من المعلن.

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