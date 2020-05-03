الرئاسة التركية: حظر التجوال وارد خلال عيد الفطر

أنقرة (زمان التركية) – في تصريح بشأن حظر التجوال خلال عيد الفطر المبارك أفاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الرئيس رجب أردوغان سيشارك الرأي العام القرار النهائي الذي سيتم التوصل إليه بهذا الصدد.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أجاب كالين عن سؤال بشأن ما إن كان عيد الفطر سيشهد حظرا للتجوال قائلا: “هذا الأمر ضمن الاحتماليات الحالية. السيد الرئيس سيشارك الرأي العام القرار النهائي الذي سيتم التوصل إليه عقب الحصول على توصيات المجلس العلمي لمكافحة كورونا”.

كالين أشار إلى تراجع معدلات الإصابة بالفيروس في تركيا، موضحا أن المواطنين التزموا بالتحذيرات وهو ما أدى إلى تراجع معدلات الإصابة في تركيا غير أن الإجراءات الاحترازية ستتواصل على مدار رمضان وعيد الفطر.

وهناك انخفاض حاليا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي تراوح الأسابيع الماضية بين ثلاثة وأربعة آلاف إصابة لكن الأطباء في تركيا لم يذكروا أنه تم السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث مساء الجمعة تم تسجيل 2188 إصابة، ومساء السبت تم تسجيل 1983 حالة.

وحول ما إن كان حظر التجوال خلال عيد الفطر ضمن الاحتماليات المطروحة، أكد كالين أن الأمر بالفعل مطروح ضمن الاحتماليات الحالية قائلا: “هذا الأمر بمثابة جدول سيحدد زمنه مسار الفيروس خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. من المبكر حاليا تحديد أي شيء. السيد الرئيس سيشارك الرأي العام القرار النهائي الذي سيتم التوصل إليه عقب الحصول على توصيات المجلس العلمي لمكافحة كورونا”.

ووفق وزارة الصحة سجلت تركيا حتى مساء السبت 124 ألف و375 إصابة بفيروس كورونا، وبلغت أعداد الوفيات جراء الفيروس 3336 حالة بعد تسجيل.

–