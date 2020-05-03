تركيا.. اعتقال أعضاء بحزب المستقبل وزعوا كمامات طبية!

أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة التركية أعضاء بحزب المستقبل لتوزيعهم الكمامات الطبية على المواطنين مجانًا في بلدة أهلات بمدينة بدليس، شرق تركيا.

وأوضح رئيس شعبة حزب المستقبل بمدينة بيتليس، فيصل باباهان، في أن قوات الشرطة اعتقلت خمسة من أعضاء مجلس إدارة شعبة الحزب بحجة حظر السلطات منع بيع الكمامات الطبية مفيدا أن أعضاء الحزب كانوا يوزعون الأقنعة الطبية على المواطنين مجانا دون مقابل مادي.

وأضاف فيصل أن “السلطة الحاكمة تلجأ لهذه الممارسات كلما لاحظت الاهتمام الذي يحظى به الحزب وتعتقد أن بإمكانها تقييد حزب السعادة بمثل هذه الممارسات”.

جدير بالذكر أن قوات الأمن التركية سبق وأن اعتقلت رئيس شعبة الحزب في بلدة هالك افلاري بمدينة بارتين ، يونجا علمدار، لتوزيعه كمامات على المواطنين والباعة في سوق جالا بمدينة بارتين بالإضافة لاعتقالها الخياط الذي أعد الأقنعة، خلوصي كايماكشي.

يذكر أن السلطات التركية منعت عمد البلديات المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري من توزيع المساعدات على المواطنين في أوقات الحظر واقتصرت ذلك على الوالي، واعتبرت أن المعارضة تريد “تشكيل دولة موازية”، الأمر الذي وصفه سياسيون بأنها محاولة من الرئيس رجب أردوغان للفوز بالمكاسب السياسية منفردًا.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أن بإمكان المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاما الحصول على الكمامات من الصيدليات بواقع خمس كمامات لكل عشرة أيام وذلك بعد حظرها بيع الكمامات، لكن هناك شكوى من سهولة الحصول عليها في كافة المناطق.

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