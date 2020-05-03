تركيا.. تقرير وفاة مسؤول حكومي بكورونا مدون به “مرض معدٍ”!

إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى وفاة رئيس إدارة التطوير الاستراتيجي في البلدية يلديراي صاري نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلا أن تقرير الوفاة لم يذكر ذلك.

الأمين العام لرئاسة محمد تشاكيلجي أوغلو قال أمس السبت عبر تويتر: “نتوجه بأحر التعازي لأسرته ولنا جميعًا”.

لكن المثير أن تقرير وفاة صاري لم يذكر أنه توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وإنما تم تسجيل الوفاة نتيجة “مرض معدٍ” فقط دون تحديد المرض.

عضو نقابة عاملي خدمات الإدارة المحلية والبلديات، صاتي بورونجو، قال تعليقًا على الواقعة: “نحاول تعديل تقرير الوفاة؛ لأن كتابة سبب الوفاة فيروس كوفيد-19 مهم للغاية من حيث الجهد المبذول من أجل تقديم إحصاءات وتحليلات صحيحة، بالإضافة إلى الحفاظ على الحق في التعويض. لأن الإصابة بهذا الفيروس تعتبر إصابة عمل”.

وسجلت إسطنبول أكثر من 60 بالمئة من إصابات كورونا في تركيا، وقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو إن أعداد الوفيات ارتفع بنسبة 30 بالمئة، موضحا أن أعداد الوفيات في إسطنبول تسجل 80-100 حالة وفاة في اليوم خلال الشهر الأخير.

أكرم إمام أوغلو ذكر في تصريحات أن البيانات الواردة إلى إدارة المقابر بمدينة إسطنبول تشير إلى تسجيل الوفيات إما بأمراض معدية أو وفاة طبيعية، لافتًا إلى أنه لم يتم ذكر فيروس كورونا كسبب للوفاة في أي من الحالات.

ووفق وزارة الصحة سجلت تركيا حتى مساء السبت 124 ألف و375 إصابة بفيروس كورونا، وبلغت أعداد الوفيات جراء الفيروس 3336 حالة بعد تسجيل.

يشار إلى أن المعارضة التركية تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بإعلان نتائج غير صحيحة خاصة بالإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وأن تقارير الوفيات يتم التلاعب فيها بكتابة أسباب أخرى للوفاة مثل أمراض معدية أو فشل رئوي دون ذكر الإصابة بفيروس كورونا.

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