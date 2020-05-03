تركيا.. وزارة الداخلية تعلن استشهاد جنديين شرق البلاد

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية التركية عن استشهاد جنديين وأصابة أربعة آخرين من قوات الدرك وإصابة أربعة آخرين في اشتباكات بولاية بدليس شرق تركيا.

وأوضحت الداخلية في بيانها أمس أن قوات الدرك اشتبكت مع مجموعة من العناصر الإرهابية في إطار عملية الشهيد العريف أرهان بهارجولو المتواصلة بالقرب من منطقة ساهي التابعة لمركز مدينة بدليس وأن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد إثنين من قوات الدرك وإصابة أربعة آخرين بإصابات طفيفة داعية بالرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.

هذا وأكدت الداخلية في بيانها أن العملية الأمنية بالمنطقة لا تزال متواصلة.

وتشهد المنطقة مواجهات مستمر مع عناصر حزب العمال الكردساتني الانفصالي.

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