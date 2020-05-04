مسئول تركي: تعجيل التخلي عن الإجراءات الاحترازية سيطيل أمد أزمة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – حذر عضو المجلس العلمي لمكافحة كورونا في تركيا وخبير الأمراض الصدرية، توفيق أوزلو، المواطنون من التهاون والاستهتار بالوضع عقب انتهاء حظر التجوال، مفيدا أن الفيروس لا يزال قائما ولم ينتهي وفي حال عدم الانصياع للإجراءات الاحترازية فإن العودة للحياة الطبيعية لن يستمر طويلا.

وانتهى منتصف ليل أمس الاحد حظر التجوال الذي أعلنته وزارة الداخلية في 31 مدينة من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير في الفترة بين الأول والثالث من مايو الجاري في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وعقب انتهاء حظر التجوال نشر أوزلو تغريدة عبر تويتر حذر خلالها المواطنين بشأن يوم الإثنين الذي يوافق بداية الأسبوع في تركيا.

وأوضح أوزلو أن: “الفيروس لم ينتهي، وفي حال ازدحام الأسواق والشوارع والمحال التجارية يوم الإثنين وكأن كل شيء عاد لطبيعته وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي فإننا قد نرى ارتفاعا في معدل الإصابات مرة أخرى في غضون أسبوع أو عشرة أيام”.

وسجلت تركيا أمس 1670 إصابة جديدة و61 حالة وفاة، في انخفاض واضح في أعداد الضحايا، لكن لا يضمن الخبراء إستمرار انحسار الإصابات، فيما تخطط الحكومة التركية لإعادة الحياة إلى طبيعتها عقب عيد الفطر المبارك.

وأضاف أوزلو أنه في حال عدم الانصياع للإجراءات الاحترازية فإن العودة للحياة الطبيعية لن تستمر لفترة طويلة، قائلا: “إن تعجلنا الأمر فسيتأخر انتهاء الأزمة وسنمكث لفترة أطول داخل منازلنا. دعونا نصبر قليلا ولا نخفف الإجراءات الاحترازية. يتوجب علينا جميعا الانصياع للإجراءات الاحترازية كي يتمكن المواطنين ممن هم دون العشرين من العمر وفوق الخامسة والستين من العمر من الخروج إلى الشوارع. هم يساعدونا بملازمتهم منازلهم. لذا دعونا لا نضيع جهودهم بالمحافظة على التباعد الاجتماعي”.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 126 ألفًا و45 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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