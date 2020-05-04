‎حزب داود أوغلو: توقيف أعضائنا “رسالة تهديد” من أردوغان

بدليس (زمان التركية) – اعتبر أمين حزب المستقبل المعارض في بلدة بدليس شرق تركيا توقيف خمسة أعضاء بحزب المستقبل بمثابة “تهديد” للحزب الذي يترأسه أحمد داود أوغلو.

فوجئ أعضاء حزب المستقبل، بأوامر التوقيف أثناء توزيعهم للأقنعة الطبية والإمساكيات على المواطنين في بلدة أخلاط التابعة لمدينة بدليس.

أمين حزب المستقبل في مدينة بدليس فايسال باباهان، قال في تصريحات له مع أحد المواقع الإخبارية المقربة من داود أوغلو: “إنها عملية تهديد لنا”، مشيرًا إلى المعتقلين الخمسة كلهم من أعضاء مجلس الحزب في المدينة.

باباهان قال أيضا: “تم اعتقال 5 من أعضاء مجلس الإدارة لحزبنا بذريعة أن بيع الأقنعة الطبية محظور. ولكننا كنا نوزعها على المواطنين مجانًا. إنهم يلجأون إلى هذه الطرق عندما يرون زيادة الإقبال على حزب المستقبل. إنهم يعتقدون أن بإمكانهم تكميم أفواهنا وترهيبنا بهذه الطرق والأساليب”.

يذكر أن وزارة الداخلية التركية منعت عمد البلديات المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض من توزيع المساعدات على المواطنين في أوقات الحظر واقتصرت ذلك على الوالي.

واعتبر الرئيس رجب أردوغان أن المعارضة تريد “تشكيل دولة موازية”، الأمر الذي وصفه سياسيون بأنها محاولة منه للفوز بالمكاسب السياسية منفردًا.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أن بإمكان المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاما الحصول على الكمامات من الصيدليات بواقع خمس كمامات لكل عشرة أيام وذلك بعد حظرها بيع الكمامات، لكن هناك شكوى من صعوبة الحصول عليها في كافة المناطق.

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