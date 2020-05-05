5 مايو 2020

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تركيا: عضو فرقة موسيقية ينهي إضرابه المفتوح عن الطعام

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا: عضو فرقة موسيقية ينهي إضرابه المفتوح عن الطعام
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – أنهى عضو الفرقة الموسيقية التركية جوروب يوروم (Grup yorum)، إبراهيم جوكشاك، إضرابه المفتوح عن الطعام المتواصل منذ 322 يوما.
وعبر حسابه بموقع تويتر أفاد المكتب القانوني للشعب أن جوشاك نُقل إلى المستشفى. وشارك نواب عن حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي إلى المؤتمر الصحفي الذي أقيم في “ديرنيش أفي” الواقع في منطقة كوتشوك أرموتلو.
وذكرت الفرقة في بيانها أنهم حققوا انتصارا سياسيا وتم إجراء لقاءات إيجابية مع الجهات المعنية قائلة: “الرفاق يتباحثون مع الولاية ويتقدمون بطلب لعقد حفل موسيقي. لنرى إلى ما ستؤول إليه الأمور”.
وكان إبراهيم جوكشاك بدأ الإضراب عن الطعام قبل 322 يوما احتجاجًا على القيود التي تفرضها السلطات على أنشطة فرقتهم الموسيقية.

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