إصابات كورونا في تركيا ترتفع مجددا

أنقرة (زمان التركية)- أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 1832 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

الوزير أوضح أن أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع بذلك إلى 129 ألفًا و491 حالة، بعد تسجيل 1832 حالة إصابة.

وأشار إلى أن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 3520 حالة، بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة.

وكانت تركيا سجلت الإثنين 1614 إصابة كورونا والأحد 1617 إصابة مع تفاؤل بعدم تجاوز ألفين حالة لأول مرة منذ أسابيع.

وبلغ أعداد الخاضعين للعلاج داخل غرف الرعاية المركزة إلى 1338 حالة.

أما عن حالات الشفاء والتعافي فقد ارتفعت إلى 73 ألفًا و285 حالة، بعد تسجيل 5119 حالة تعافي جديدة.