ارتفاع سعر البنزين في تركيا للمرة الثالثة خلال 36 ساعة

أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر وقود البنزين في تركيا للمرة الثالثة خلال 36 ساعة.

وليلة أول أمس الإثنين ارتفع سعر لتر البنزين بنحو 7 قروش ليشهد زيادة جديدة ليلة أمس الثلاثاء بواقع 5 قروش واعتبارا من منتصف هذه الليلة سيسجل سعر لتر البنزين زيادة جديدة بنحو 20 قرشا.

وكان سعر لتر البنزين قد ارتفع بنحو 12 قرشا بفعل الزيادات المتعاقبة.

وخلال ليلة أول أمس ارتفع سعر لتر الديزل بنحو 16 قرشا وارتفع سعر لتر الغاز النفطي المسال بنحو 25 قرشا.

وتعد الزيادة الجديدة هي الزيادة الثالثة بسعر البنزين خلال 36 ساعة.

وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 5.45 ليرة إلى 5.65 ليرة وفي إسطنبول من 5.31 ليرة إلى 5.51 ليرة وفي إزمير من 5.48 ليرة إلى 5.68 ليرة.

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