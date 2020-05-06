تركيا.. تقييد حوالات الليرة إلى الخارج

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت هيئة الرقابة والتنسيق البنكية في تركيا قرارا بشأن استخدام البنوك للموارد التي تمتلكها داخل تركيا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الرقابة والتنسيق البنكية في بيان أمس الثلاثاء أنه بات من المهم استخدام الموارد من فئة الليرة لتلبية احتياجات القطاع العام والخاص من التمويل بشكل مثمر ومكثف خلال الفترة التي يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على الصعيد الدولي ويواجه خلالها القطاع الحقيقي صعوبات من حيث الإنتاج والتوظيف.

وأشارت هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى اتخاذها عدة إجراءات سيتم تطبيقها لحين انتهاء الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد بموجب القرار رقم 9010 الصادر في الخامس من مايو الجاري. وجاءت الإجراءات المشار إليها على النحو التالي:

– تقييد البنوك إجمالي القروض والإيداعات واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من فئة الليرة التي ستجريها للمؤسسات المالية بالخارج بما يشمل أيضا فروعها بالخارج والمؤسسات الائتمانية الموحدة بالخارج وشركائها من المؤسسات المالية بنحو 0.5 في المئة من آخر رأس مال تنظيمي لها تم حسابه.

– حساب النسبة المشار إليها على أساس مستقل بشكل يومي.

– عدم إجراء معاملات جديدة لحين انتهاء الإقرارات الحالية وعدم تجديد التعاملات من هذا القبيل التي حل موعدها.

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