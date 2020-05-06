داود أوغلو يعلق على شائعات الانقلاب ويكشف سبب إقالته من رئاسة الوزراء

أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، غياب الرئيس أردوغان عن العاصمة أنقرة منذ شهر ونصف، وقال عن شائعات احتمال وقوع انقلاب إنه يجب على الرئيس التواجد بالعاصمة لمواجهته إن كان حقيقيا.

داود أوغلو انتقد طريقة تعامل حزب العدالة والتنمية مع شائعات التخطيط لانقلاب، قائلًا: “إذا كانت تركيا دولة لا تزال من الممكن أن تقع فيها انقلابات، فإن هذه الانقلابات لن يتم منعها من خلال نشر تغريدات، وإنما من خلال عودة أردوغان عاجلا إلى أنقرة التي لم يتواجد بها منذ 45 يومًا”.

وأكد داود أوغلو أن من يلمحون لوجود انقلاب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويحاولون وضع إطار شرعي لممارساتهم الاستبدادية بهذا الشكل يلعبون بالنار، ويمثلون تهديدًا لمستقبل ديمقراطيتنا.

وكان داود أوغلو أدلى بتصريحات مثيرة في يوليو 2019 قال فيها: إنني كنت أدعم نظامًا برلمانيًّا قويًّا يمثّل كل التيارات السياسية، ويحمل تركيا إلى آفاق المستقبل، وعرضت على أردوغان ترسيخ وتدعيم هذا النظام بدلاً من البحث عن أنظمة أخرى. لكن كان يجب إبعادي من رئاسة الوزراء وحزب العدالة والتنمية من أجل تنفيذ سيناريوهات من قبيل انقلاب 15 تموز 2016، والدفع بالبلاد إلى انتخابات متتالية، وتحقيق نقل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي المغلوط، وجرّ البلاد في نهاية المطاف إلى أحضان تحالفات علنية وسرية”، في إشارة منه إلى التحالف الذي عقده أردوغان مع كل من حزب الحركة القومية الذي يمثل الجناح الأطلسي للدولة العميقة وحزب الوطن الذي يمثل جناحها الأوراسي.

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