تركيا.. مذيع يحتج على تدخلات أردوغان في برنامجه بطريقة ساخرة

أنقرة (زمان التركية) – سخر مذيع تركي من ملاحقة السلطات التركية وسائل الإعلام التي تنتقد الرئيس رجب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، وهي الممارسات التي وضعت تركيا في المرتبة 154 من بين 181 دولة في مؤشر حرية الصحافة وتم تصنيفها كدولة استبدادية.

ولجأ المذيع جان أتاكلي إلى طريقة مثيرة لإبداء احتجاجه على ممارسات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وذلك بعدما تم إيقاف برنامجه خمس مرات وفرض غرامات مالية عليه لإزعاجه السلطات.

وفي برنامج ” اليوم يبدأ” على قناة Tele 1 احتج أتاكلي على العقوبات التي فرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على البرنامج بطريقة مثيرة، حيث قدم نشرة “صامتة” على مدار خمس دقائق من وقت البرنامج.

وخلال قراءته لعناوين الصحف الداعمة للسلطة الحاكمة أعطى أتاكلي إيماءات وإشارات بيده تعني “جميل جدا”، بينما أبدى أتاكلي تعبيرات وجه تهكمية أثناء تناوله للصحف المعارضة كجمهوريت وسوزجو ويني شاغ وكوركوسوز.

–