عودة 100 مصريًا من تركيا إلى وطنهم

القاهرة (زمان التركية)ــ عاد 100 مواطنًا مصريًا من العالقين في تركيا، إلى أرض الوطن، وفق تقارير، ضمن عمليات إجلاء أطلقتها الحكومة لإعادة رعاياها بالخارج جراء تداعيات فيروس كورونا، وفق إعلام محلي.

وقالت صحيفة “الجمهورية”، إن مطار مرسى علم الدولي، غربي مصر، استقبل 100 مواطن قادمين من تركيا.

وأوضحت أن سلطات الحجر الصحي وإدارة الطب الوقائي، أجرت فحوصا للعائدين، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وتابعت الصحيفة أن جميع العائدين تم إيداعهم في إحدى القرى السياحية للعزل الصحي 14 يوما، وفق تدابير تتبعها البلاد لمواجهة كورونا.

وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت القاهرة تسيير 22 رحلة استثنائية لعودة مواطنيها العالقين في الخارج، من عدة دول.

الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، قال إن مطار مرسى علم استقبل منذ قليل طائرة المصريين العالقين بالعاصمة التركية إسطنبول، وعلى متنها 100 مواطن، ضمن خطة عودة المصريين العالقين بالخارج، مشيرًا إلى أنه جرى فحص العائدين فور وصولهم بمعرفة رجال الحجر الصحي بالمطار.

وأضاف مرعي، بحسب جريدة “الدستور”، أنه يجري نقل العائدين من تركيا إلى فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم عن طريق أتوبيسات مجهزة وفي مجموعات لمنع اختلاطهم، عقب فحصهم وأخذ العينات اللازمة لهم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه تم تعقيم العائدين وحقائبهم الشخصية فور وصولهم، حفاظًا على سلامتهم قبل وصولهم لفندق الحجر وسيتم تعقيمها عقب وصولهم الفندق مرةً أخرى.

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