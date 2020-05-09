مزاعم الانتخابات المبكرة.. ماذا يجري في كواليس حزب أردوغان؟

أنقرة (زمان التركية) – يثار داخل أروقة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حديث عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يستغل الدعم الشعبي خلال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أجل عقد انتخابات مبكرة.

بعض الدوائر فسرت تصريحات أردوغان خلال عملية محاربة الوباء، والحزم الاقتصادية التي أعلن عنها، واستراتيجيته القاسية تجاه البلديات مع أحزاب المعارضة على أنها “إشارات انتخابية مبكرة”.

أما المصادر الأخرى وراء ستار كواليس حزب أردوغان فتتحدث عن أن حزب العدالة والتنمية يسعى لإجراء تعديلات جديدة على النظام الرئاسي خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان استمرار سيطرته على السلطة.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان يتجه إلى إلغاء شرط حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على 51% من الأصوات لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، لافتة إلى أن التعديل الجديد سيجعل الفائز في الانتخابات الرئاسية هو من يحصل على أعلى نسبة من الأصوات في جولة واحدة دون حد أدنى. وفق تقرير لموقع (BBC).

أما التصريحات الصادرة عن الحكومة وحزب العدالة والتنمية فتنفي وجود أي نية لعقد انتخابات مبكرة، وتؤكد أن الانتخابات ستعقد في موعدها المحدد مسبقًا.

بينما تؤكد المعارضة سواء حزب الشعب الجمهوري أو الأحزاب الأخرى ومنها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أن أردوغان سيتوجه لإجراء انتخابات مبكرة خلال العام الجاري أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير مستغلًا أزمة انتشار وباء كورونا.

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