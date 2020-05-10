المسنون في تركيا إلى الشارع بعد شهرين في المنزل

إسطنبول (زمان التركية)ــ غادر مسنون -فوق 65 عامًا- منازلهم في تركيا اليوم الأحد، وتجولوا بالشارع لأول مرة بعد أن ظلوا في البيت، نحو شهرين، حيث سمح رسميا لهم بالتجول، عقب فرض حجر منزلي عليهم في إطار الإجرائات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتجول المسنون بالشوارع والحدائق، للاستفادة من قرار وزارة الداخلية، الذي يتيح لهم لمرة واحدة خلال هذا اليوم، التجول بين الساعتين 11.00 و15.00، في 24 ولاية بينها إسطنبول، خاضعة لحظر تجول يومي السبت والأحد ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وكالة الأناضول، نشرت صورا من نشاط المسنين في هذا اليوم الذهبي لهم، بإسطنبول وعدد من المدن الأخرى، حيث راح بعضهم يمشي بين الأزقة، فيما مارس آخرون تمارين رياضية، مع مراعاة قواعد مسافة التباعد الاجتماعي.

المواطن عبد الله طوركوز، قال إنه منذ شهرين وهو حبيس داره، قائلا “كنت أعيش في سجن، وانتهزت هذا اليوم وخرجت إلى الشارع”.

فيما أعربت المواطنة فائزة إحسان، عن فرحتها الكبيرة بمغادرة المنزل، والاستمتاع بالهواء العليل.

وسجلت تركيا حتى مساء السبت 137 ألفا و115 إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 3 آلاف 739، وتعافى 89 ألفا 480.

ويوم الأربعاء الماضي قال وزير الصحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، عقب مشاركته في اجتماع المجلس العلمي حول كورونا، إن تركيا دخلت المرحلة الثانية من مكافحة الفيروس، وأن نجاح هذه المرحلة متعلق بعدة عوامل كما كان الحال في المرحلة الأولى، أبرزها الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأشار إلى أن “خطر فيروس كورونا لم يختفِ تماما”، مشددا أن “إزالة التهديد تتحقق مع عزل وعلاج آخر ناقل للفيروس”.

وأوضح أن المرحلة الثانية لا تعني عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل الفيروس، إنما تخفيف التدابير الوقائية، والتمتع بحرية جزئية في مواجهة الفيروس.

وأطلق الوزير على المرحلة الثانية من مكافحة الفيروس اسم “حياة اجتماعية منضبطة”.

وبيّن أن خطر الفيروس سيظل مستمرا، وأكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير في المرحلة الثانية، وأبرزها ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن القطاع الصحي التركي لن يقلص أعداد اختبارات كورونا في المرحلة الثانية، بل سيزيد منها، وأنه سيواصل إجراء عملية البحث عن مصدر العدوى “الفيلياسيون” مع تشخيص كل حالة إصابة جديدة.

وأشار إلى أن تركيا وصلت الذروة في عدد المصابين بتاريخ 11 أبريل/ نيسان الماضي، إذ بلغ عدد الإصابات حينها 5 آلاف و138.

وكان الرئيس رجب أردوغان أعلن يوم الإثنين الماضي عن البدء في تخفيف قيود الاجراءات الاحترازية في 10 أيار/مايو الجاري، بما يشمل عودة العمل في صالونات الحلاقة والتجميل، والسماح لمن هم أقل من 20 عاما وأكبر من 65 عاما بالخروج من المنزل بشكل جزئي لمدة 4 ساعت باليوم.

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