قصيدة إلى الأمهات اللاتي غرقن بأطفالهن في نهر مارتيسا

أنقرة (زمان التركية) – تزامنا مع عيد الأم في تركيا نشر مواطنون أتراك في الخارج مقطع لتخليد ذكرى الأمهات اللاتي لقين مصرعهن غرقا في نهر مارتيسا أثناء هربهن من الملاحقات الأمنية في تركيا، وكذلك من توفين داخل السجون.

وخلال مقطع الفيديو الذي حمل عنوان “ألحان الأمل” وتم إعداده بمناسبة عيد الأم الذي يوافق اليوم الأحد، تم إنشاد قصيدة للمفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن بعنوان “الأم”، حيث تشير القصيدة التي ألقتها طالبة من ألمانيا تدعى زينب إلى جميع الأمهات اللاتي يناضلن من أجل الاجتماع بأطفالهم وأسرهم الذين لا يزالون داخل تركيا.

وتضمن الفيديو قصة عائشة عبد الرزاق التي غرقت في المياه برفقة نجليها الاثنين، وخديجة أكشاباي التي غرقت برفقة أبنائها الثلاثة أثناء عبورهم نهر مارتيسا وحليمة جولسو التي لقيت مصرعها داخل السجن لرفض السلطات السماح بإدخال الأدوية لها وتأخر علاجها.

وورد في الفيديو أيضا صورة أسماء أولوداغ التي لقيت مصرعها نتيجة لأزمة قلبية أثناء انتظار لم شملها بزوجها في أثينا التي وصلت إليها برفقة أبنائها الثلاثة من خلال نهر مارتيسا بجانب صورة التقطت للطفل أحمد بورهان أتاش، الذي لقي مصرعه خلال الأيام الماضية بعد معاناة مريرة من السرطان، ووالدته زكية أتاش، وأوزنور شاكار التي تقبع داخل السجن برفقة رضيعها البالغ من العمر تسعة أشهر.

ولم ينس الشريط المصور أيضا “أمهات السبت” الكرديات.

قصيدة الأم:

زهرة الرحمة في حديقة الحزن

هناك أمل غير منقطع في عيونها المحمومة وعطور سحرية في صدرها الدافئ

الرحمة والمشقة يتشابكان داخل قلب الأم

الأم تضمد الجروح بالرحمة الإلهية الأبدية

وتصلحها بالأدعية المتعاقبة على لسانها

لو أمكن نثر نبذة من قلب الأم في أرجاء العالم لتغير لون الدنيا

ولغطى على الأرض أهدأ درجات رحمة الأم وبشاشها وبهجتها الملونة عوضا عن الظلام والأوجاع الدامية

يا إلهي! لا تدع الدنيا بدون أم!

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