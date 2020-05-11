أبو الغيط: الثقافة تلعب دورًا أساسيا في مواجهة الوباء

(زمان التركية)-أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الإثنين على أهمية دور القطاع الثقافي في رفع قدرة المجتمعات وتعزيز مناعتها عند مواجهة الأوضاع الاستثنائية والتغلب عليها بنجاح.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط اليوم في أعمال الاجتماع الاستثنائي للسادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم العربي عبر الوسائل الافتراضية، لمناقشة تأثيرات أزمة كورونا على القطاع الثقافي في البلدان العربية.

وتناول الاجتماع التأثيرات المباشرة لازمة تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاع الثقافي، وأهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة والخطط المستقبلية لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام في كلمته على أهمية دور القطاع الثقافي في رفع قدرة المجتمعات وتعزيز مناعتها عند مواجهة الأوضاع الاستثنائية والتغلب عليها بنجاح.

كما أكد أبو الغيط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات من أجل وضع آليات فعالة وخطط استراتيجية استشرافية تساعد على التغلب على التداعيات السلبية لهذه الأزمة على كافة القطاعات وخاصة القطاعات الثقافية والإبداعية.

وأخيرا، أشار الامين العام إلى أهمية النظر في وضع إطار قانوني لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية.