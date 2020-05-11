تركيا.. تغريم أكثر من 13 ألفًا خلال يومين على مخالفة حظر التجوال

أنقرة (زمان التركية)ـــ كشفت وزارة الداخلية التركية، عن عدد الموقع عليهم غرامات وجزاءات بسبب خرق حظر التجوال المفروض يومي السبت والأحد في 24 ولاية.

وتم اتخاذ إجراءات إدارية أو جزائية بحق 13716 شخصا خالفوا حظر التجول المفروض بين 8 و10 مايو/ أيار الحالي. وفق بيان لوزارة الداخلية.

ومن المفترض أن يستمر حظر التجوال الذي يفرض يومين كل أسبوع حتى الأسبوع المقبل فقط على 24 ولاية، وذلك بعد رفعه عن 7 ولايات.

وبدأت تركيا تخفيف التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وكشفت وزارة الداخلية عن رفع تدابير الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة.

كما أشارت إلى استعداد مراكز الحلاقة والتجميل في البلاد لاستئناف العمل اعتبارًا من اليوم الإثنين وفق شروط محددة.

وتمكن أمس المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 من التجول لمدة 4 ساعات لأول مرة بعد أن بقوا في منازلهم نحو شهرين.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الأطفال دون سن 14، سيتمكنون من التجول يوم 13 مايو، والشباب بين 15 و20 عاما يوم 15 مايو، لمدة 4 ساعات.

وارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا حتى مساء الأحد إلى 138 ألفًا و657 حالة إيجابية، فيما ارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 3786 حالة وفاة.

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