استطلاع رأي: 4 أحزاب فقط بإمكانها تشكيل كتلة نيابية بالبرلمان المقبل

أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن بإمكان أربعة أحزاب فقط تخطي نسبة 10 بالمئة وهو الحد الأدنى اللازم لتكوين أي حزب سياسي كتلة نيابية في البرلمان.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة MAK الاستشارية بمشاركة 5 آلاف و200 شخصا في 81 مدينة، كان من اللافت حصول حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على نسبة أقل من الحد الأدنى اللازم لدخول البرلمان.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه الجدل حول عقد انتخابات مبكرة، تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال عقد انتخابات يوم غد.

ووفق الاستطلاع، حصلت أحزاب العدالة والتنمية، حزب الشعوب الديمقراطي، حزب الخير، حزب الحركة القومية، على نسب تأييد تؤهلها لتشكيل كتلة نيابية في البرلمان، فيما لم يحظى الحزبان السياسيان المؤسسا حديثا في تركيا بزعامة علي باباجان وأحمد داود أوغلو بنسب تأييد عالية.

ونشرت مؤسسة MAK الاستشارية نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته، حيث وجاءت على النحو التالي:

– حزب العدالة والتنمية الحاكم 37.4 في المئة

– حزب الشعب الجمهوري 25.3 في المئة

– حزب الخير 10.9 في المئة

– حزب الحركة القومية 10.7 في المئة

– حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 9.4 في المئة

– حزب المستقبل 2.4 في المئة

– حزب الديمقراطية والتقدم 1.7 في المئة

– حزب السعادة 1.1 في المئة

43 في المئة من المشاركين يرون أن الحكومة الحالية ناجحة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بنجاح، في حين رأي 35 في المئة من المشاركين أن الحكومة فشلت في إدارة الأزمة.

وذكر 17 في المئة من المشاركين أن الحكومة حققت نجاحا نوعيا في إدارة الأزمة.

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