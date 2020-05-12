بولنت أرنتش: بسببهم بات المواطنون يكرهون الحجاب

أنقرة (زمان التركية)– وجه عضو الهيئة الاستشارية العليا بالرئاسة التركية، بولنت أرنتش، انتقادات عنيفة إلى تهديدات خبيرة التجميل والمكياج سفدا نويان بقتل المعارضين.

وتساءل أرنتش عن شعور جيران نويان بعد تصريحاتها هذه، قائلا: “جيرانها سيخافون منها. لو كنت محلهم لأصابني الخوف ولرأيت أنها شخصية مجرمة ستطرق بابي وستذبحني إن سقط في يدها أداة حادة. لقد أفْنينا حياتنا في معركة تحرير الحجاب وانظروا إلى المرحلة التي بلغناها! سيدة محجبة وتدعي أنها متدينة تتحدث عن الذبح والإعدام. هذا سيولد كراهية تجاه الحجاب…”.

أضاف “المواطنون سيبلغون مرحلة سيكرهون خلالها الحجاب. وقد وصلوا هذه المرحلة بالفعل. فالمحجبات يتعرضن للإهانات أثناء سيرهن في الشوارع. لماذا؟ بسبب مَنْ هم على شاكلة هذه السيدة. برنامج يتحدث بدون وعي وبشكل عشوائي ومن ثم يطالب الآخرين بتوخي الحذر والانتباه”.

وكانت خبيرة التجميل السابقة سفدا نويان هددت بقتل معارضي الرئيس رجب أردوغان، وتنفيذ ما لم يتسنّ فعله أثناء انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.

وجاء ذلك تعليقا على نشر وسائل الإعلام الموالية للحكومة معلومات حول احتمالية وقوع محاولة انقلابية جديدة.

ويقول مراقبون إن الهدف إثارة صراع علماني-إسلامي في البلاد ورصّ صفوف مؤيدي الرئيس رجب أردوغان، ومنع الانفصالات الداخلية من الحزب الحاكم لذلك يتوجه أنصار أردوغان والكتاب الموالون له إلى توجيه تهديدات للمعارضين بشكل مباشر وغير مباشر.

خبيرة المكياج والتجميل سَفْدا نويان قالت على قناة “أُولْكَهْ تي في” الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، إن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 لا تزال غصة في حلقهم، وذلك لأنهم لم يستطيعوا القيام بكل ما أرادوه وخططوا له في تلك الليلة.

والذي أثار الرعب أن نويان أعلنت أن أفراد عائلتهم مزودون كما ينبغي من الناحيتين المادية والمعنوية وبمقدورهم قتل نحو خمسين شخصًا، مشيرة إلى وجود جيران لهم في مجمعهم السكني وحيازتهم قائمة بأسمائهم لفعل اللازم عند الحاجة.

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