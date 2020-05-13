برلماني معارض: سنطيح بأردوغان عبر صناديق الانتخابات

‏‎أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان أنجين ألتاي، إن حزبه يرفض وقوع أي انقلاب في تركيا، مؤكدا أن التغيير السياسي لن يتم إلا عبر الصناديق الانتخابية.

‏‎أنجين ألتاي قال في تصريحاته: “هناك 3 انقلابات بأشكال مختلفة استفاد أردوغان منها: 28 فبراير/ شباط في 1997، و27 أبريل/ نيسان 2007، و15 يوليو/ تموز 2016، وقال إن الانقلاب هدية من الله”.

‏‎وأكد ألتاي أنهم لن يسمحوا بأن يمس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من قبل أي جهة بشكل غير قانوني أو بعيدًا عن الصناديق الانتخابية.

‏‎وقال ألتاي: “نحن سنطيح بأردوغان من خلال صناديق الانتخابات. لن نسمح لأي قوة أن تمس حزب العدالة والتنمية وأردوغان بشكل غير قانوني أو بدون صناديق انتخابات. لن يكون هناك مجال لذلك”.

‏‎تصريحات ألتاي جاءت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده داخل البرلمان، للتعليق على ادعاءات وجود مخطط للانقلاب التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية وأردوغان.

‏‎وقال ألتاي: “كنت أقول إن أردوغان يعاني من بارانويا ضد الانقلاب، ولكن ما أراه أن أردوغان يسعى ليظهر بمظهر الضحية لمحاولات الانقلاب. هذا هو أردوغان ونظام حزب العدالة والتنمية الذي أمامنا. كل من يقف أمام حزب العدالة والتنمية هو انقلابي، وكل من يعارض حكومة حزب العدالة والتنمية إرهابي، وكل من ينتقد حزب العدالة والتنمية إرهابي”.

‏‎وأوضح أنجين ألتاي أن أردوغان وحزبه كانوا دائمًا ما يستفيدوا من محاولات الانقلاب السابقة، وأن الحزب الأكثر تضررًا من هذه المحاولات هو حزب الشعب الجمهوري، قائلًا: “يجب النظر إلى النتائج ومن كانت هذه الانقلابات في مصلحته. حزب الشعب الجمهوري دائمًا هو الأكثر تضررًا بالسلب من هذه المحاولات وحزب أردوغان هو الفائز دوما”.

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