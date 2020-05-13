هيئة الافتاء في نيجيريا تعلن المشاركة في يوم الصلاة والدعاء العالمي

نيجيريا (زمان التركية)ـــ أعلنت هيئة الافتاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نيجيريا استجابتها لدعوة اللجنة العليا للاخوة الإنسانية للصلاة والدعاء يوم 21 رمضان 1441 الموافق 14 مايو 2020 بصوت واحد من العباد “ليرفع الله تعالى البلاء عن الأمة الاسلامية و البشرية جمعاء”.

واللجنة العليا للاخوة الانسانية تتكون عضويتها من الهيئات الدينية العليا في العالم، من اتباع الديانات السماوية الموجودة: الاسلام، المسيحية، اليهودية، ومن ذلك مشيخة الأزهر الشريف، والفايتكان، إضافة إلى الهيئات الأخرى.

كما أثني أن الأمين العام للامم المتحدة على هذه الخطوة وباركها، وكذلك غالبية علماء المسلمين والقادة على مستوى العالم.

وقال بيان صادر عن اللجنة:

من هنا, فاننا في نيجيريا, وانطلاقا من قوله تعالى, في كتابه العزيز (وما خلقت الجن والاس الا ليعبدون) ….وقوله تعالى (وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا)… وقوله تعالى (ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا) وقوله تعالى (وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)

فانطلاقا من هده الايات الكريمة, وعملا بهدي سيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه و سلم و سنته المشرفة, بالتزام التضرع الى الله تعالى, في وقت الازمات والشدائد, عند نزول الاوبئة والامراض وسائر انواع الكروب والبلايا, بل وفيه جميع الاوقات, وكما في الحديث الشريف عن النعمان بن بشير قال: سمع رسول الله (ص) يقول على المنبر: ان الدعاء هو العبادة, وفي رواية اخرى ’الدعاء مخ العبادة. فاننا باسم هيئة الافتاء بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية في نيجيريا, برئاسة صاحب السمو السلطان الحاج \ محمد سعد ابوبكر الثالث, سلطان صكتو, وباسم المجلس الاسلامي النيجيري, وعموم المسلمين في جمهورية نيجيريا الفيدرالية, ندعو جميع المسلمين, وعموم الشعب النيجيري من المسيحيين و اتباع الديانات الاخرى, واصبحابنا واحبابنا اينما كانوا, للدعاء بصوت واحد, يوم 14 مايو , 2020م للتضرع الى الله تعالى, ليكشف السوء عن الانسانية جمعاء ان شاءالله. وقد جرت السنة في صلاة الاستسقاء على خروج جميع سكان البلد بمن فيهم اهل الذمة.

كما ننتهز هذه الفرصة لتحديد الدعوة الى قادة جميع الديانات في العالم, وفي بلادنا نيجيريا خاضة, لمواصلة العمل الجاد و المخلص من اجل تحقيق التعايش السلمي في جميع المجتمعات, ومعالجة الامور العارضة بحكمة وامانة, وفي حدود اسبابها المعروفة والمحددة, ودون ربطها بالعوامل الاخرى سياسية كانت, او اقتصادية, او قبلية, او جغرافية. والله ولي التوفيق.

اما الادعية التي يمكن لعامة المسلمين الدعاء بها في هذا اليوم فتتمثل في التوجه الي الله تعالى, الصلاة على النبي (ص) مائة مرة ثم الدعاء باي صيغة لرفع هذا الوباء عن الامة الاسلامية والبشرية جمعاء

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