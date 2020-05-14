تركيا.. 27 تحقيقًا مع عمدة بلدية إسطنبول المعارض!

أنقرة (زمان التركية) – كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية التركية، عن إجراء 27 تحقيقًا ضد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو منذ توليه منصبه في النصف الأول من العام الماضي.

مفتش وزارة الداخلية أضاف للتحقيقات التي أجريت مع إمام أوغلو عمليات شراء تمت بتاريخ 20 مايو/ أيار 2019، أي قبل توليه منصبه عمدة لبلدية إسطنبول الكبرى التي كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم لسنوات.

التحقيقات مع إمام أوغلو بدأت عقب انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ أذار 2019 وألغيت نتائجها في 6 مايو/ أيار 2019، حيث تم تدقيق الإجراءات التي نفذتها بلدية بيليك دوزو في الفترة بين 2012 و2019 خلال تولي إمام أوغلو رئاسة البلدية في تلك الفترة (2014-2019).

البيانات التي تم الحصول عليها كشفت أن التحقيقات استمرت 6 أشهر، حيث تم فحص جميع الأوراق والقرارات الخاصة بالبلدية، والتصاريح والتراخيص الصادرة عنها.

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