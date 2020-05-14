فيديو..الشرطة في تركيا تعتقل مواطناً لا يرتدي كمامة!

أنقرة (زمان التركية) – تعاملت الشرطة التركية بعنف مع مواطن بسبب عدم ارتدائه كمامة خلال سيره في الشارع.

ويظهر في مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص عناصر الشرطة تطرح المواطن أرضا وتكبله بالأصفاد لاعتقاله.

وفي منطقة كوش اداسي بمدينة أيضن قام أفراد من الشرطة بتكبيل مواطن واعتقاله لاعتراضه على تحذيراتهم له بسسب عدم ارتدائه كمامة، بينما تابع العديد من المواطنين، الذين لا يرتدون أيضا الكمامات، الواقعة دون التزامهم بقاعدة التباعد الاجتماعي، كذلك لم يكن أفراد الشرطة يرتدون كمامات.

وحظرت السلطات التركية التجول في الشوارع بدون ارتداء كمامات في مدينة أيضن كما هو الوضع في العديد من المدن التركية، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وحتى مساء الأربعاء بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 143 ألفًا و114 إصابة، وعدد الوفيات 3952 حالة.

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