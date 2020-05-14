محلل: أردوغان يخطط لإقالة وزير الدفاع وهناك مسرحية اغتيال تجهز حاليًا

أنقرة (زمان التركية) – زعم المحلل السياسي التركي المعروف سعيد صفاء وجود اختلاف في وجهات النظر حول قضايا مهمة بين الرئيس رجب أردوغان ووزير الدفاع خلوصي أكار، مشيرا إلى احتمال إقالة وزير الدفاع.

وأضاف رئيس تحرير موقع “خبردار” الإخباري الكاتب والصحفي سعيد صفاء، في فيديو على قناته في موقع يوتيوب، أن الرئيس أردوغان يخطط لتعيين صهره الآخر سلجوق بيرقدار، مدير شركة بيرقدار التقنية، وزيرا للدفاع بدلا من أكار، لوجود خلافات بين الطرفين بشأن التعيينات في القوات المسلحة.

مسرحية جديدة

كما ادعى صفاء أن أردوغان يجهز لعملية اغتيال “مسرحية” تستهدفه كما دبر انقلابا على حكومته في 2016 لتقديم نفسه ضحية ورص صفوف مؤيديه في مواجهة الانفصالات الجماعية، وذلك من أجل إعلان حكم عرفي تمهيدا لوضع الشكل النهائي لنظامه الاستبدادي.

وأضاف: “إنني أكشف من هنا للجميع هذه الخطة المشؤومة، وإني أعرف، استنادا إلى مصادري في داخل الحرب الحاكم، حتى العناصر التي سيتم استخدامها في محاولة الاغتيال المزورة على يد الاستخبارات تحت قيادة هاكان فيدان، ولكنهم يخافون من اكتشاف خطتهم”.

وتابع صفاء بأن فريق أردوغان يعتزم الاستعانة بعناصر مرتبطة بالاستخبارات في أذبيجان في محاولة الاغتيال المدبرة من أجل إضافة صورة أو طابع دولي.

وكان مدير شركة “بايكار” سلجوق بيرقدار فسخ بروتوكولات التعاون بين بلدية إسطنبول الكبرى وجمعية T3 التي يترأسه.

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