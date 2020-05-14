هذيان صحفي تركي.. سنضم الموصل والجزر اليونانية وليبيا إلى تركيا

أنقرة (زمان التركية) – جدد مراسل صحيفة يني عقد في أنقرة، حاجي ياكيشيكلي، الحديث عن أطماع توسعية لتركيا في أراضي دول أخرى، كانت قديما تحت ولاية الإمبراطورية العثمانية.

الصحفي التركي قال إن جمعية العالم التركي للتضامن والتكافل ومئة من منظمات المجتمع المدني في تركيا يستعدون لرفع دعوى قضائية لضم الجزر الإثني عشر -التي عليها خلاف مع اليونان- والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية وليبيا إلى الأراضي التركية.

وعبر حسابه تويتر نشر ياكيشيكلي تغريدة بعنوان “الخبر المذهل”، أشار خلالها إلى إمكانية إعادة ضم هذه الأراضي إلى تركيا، قائلا: “ها هو الخبر المذهل! جمعية العالم التركي للتضامن والتكافل بالتعاون مع مئة من منظمات المجتمع المدني التركي يستعدون لفتح دعاوى دولية بشأن الجزر الإثني عشر وليبيا وكريت والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية. بالإمكان ضم هذه الأراضي إلى تركيا مجددا”.

وبموجب معاهدة لوزان في عام 1923 تنازلت تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا وقبرص ومصر والسودان والعراق وسوريا، وامتيازاتها في ليبيا، في المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا وضم عدد من مدنها الشمالية إلى تركيا.

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