الشعب التركي لم ينفذ وصية أردوغان.. معدل الإنجاب يتراجع في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – تراجع معدل إنجاب الأطفال في تركيا منذ العام، الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية سدة الحكمة، على الرغم من مطالبات الرئيس رجب أردوغان للمواطنين بإنجاب ثلاثة أبناء، وتراجعت نسبة الخصوبة من 2.38 إلى 1.88 طفل.

وتشير حسابات هيئة الإحصاء التركية استنادا على بيانات نظام إدارة النفوس المركزي إلى بلوغ نسبة الخصوبة خلال عام 2019 نحو 1.88 بعدما كانت تبلغ 2.38 خلال عام 2001.

ويعنى هذا أن متوسط عدد الأطفال الذي يمكن للسيدة إنجابهم على مدار فترة الخصوبة بلغ 1.88 في عام 2019. ويشير هذا الوضع إلى تراجع معدلات الإنجاب دون مستوى 2.10 وهو معدل التجدد السكاني.

وتعكس بيانات هيئة الإحصاء التركية ميلاد مليون و183 ألف و652 طفل خلال عام 2019 وجاءت نسبة الذكور 51.3 في المئة في حين بلغت نسبة الإناث 48.7 في المئة.

وفي عام 2019 تصدرت مدينة شانلي أورفة قائمة أعلى المدن التركية في سرعة الخصوبة بنسبة بلغت 3.89 طفل تلتها شرناق بنسبة 3.37 طفل ثم أغري في المرتبة الثالثة بنسبة 3.16 طفل وموش في المرتبة الرابعة بنسبة 3.15 طفل.

وعلى الصعيد الآخر تصدرت جوموشهانة قائمة أقل المدن التركية في سرعة الخصوبة بنسبة بلغت 1.33 طفل تلتها كوتاهية وأدرنة في المرتبة الثانية بنسبة 1.34 طفل.

وبالنظر إلى سرعة الخصوبة من حيث الفئة العمرية يتبين أنه في عام 2001 سجلت الفئة العمرية بين 20 و24 عاما أعلى سرعة إنجاب بنسبة بلغت 144 في الألف في حين سجلت الفئة العمرية بين 25 و29 عاما أعلى سرعة الخصوبة في عام 2019 بنسبة بلغت 122 في الألف.

وتعكس هذه الأرقام لجوء السيدات إلى الإنجاب في سن أكثر تقدما.

والمقصود بمتوسط الخصوبة هوعدد الأطفال الذين يولدون أحياء لكل سيدة في الفئة العمرية بين 15 و19 عاما، ففي عام 2001 كانت سرعة الخصوبة تقدر ب49 في الألف غير أن هذه النسبة تراجعت في عام 2019 إلى 17 في الألف ما يعني أنه في عام 2019 تم ولادة 17 طفلا لكل ألف سيدة.

وفي عام 2001 بلغ متوسط عمر السيدات اللاتي وضعن حملهن 26.7 عام غير أن هذه النسبة ارتفعت في عام 2019 إلى 28.9 عام.

وبلغ متوسط عمر السيدات اللاتي وضعن أول حمل لهن في عام 2019 نحو 26.4 عاما.

وفي عام 2019 بلغت نسبة التوائم 3.1 في المئة من إجمالي الولادات، حيث بلغت نسبة التوائم الثنائية 96.4 في المئة والتوائم الثلاثية 3.4 في المئة والتوائم الرباعية فيما أكثر 0.2 في المئة.

تراجع الإنجاب في عهد أردوغان

ويبدو أن الكتلة الناخبة لأردوغان لم تنصاع لتوصياته بإنجاب ثلاثة أطفال، ففور تولي حزب العدالة والتنمية سدة الحكم كان متوسط الإنجاب 2.38 غير أن هذه النسبة تراجعت في عام 2019 إلى 1.88.

وفي المقابل تتزايد سرعة الخصوبة في العديد من الدول الأوروبية سنويا.

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