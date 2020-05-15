وزير الصحة التركي: 1635 إصابة و55 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد، معلنًا استمرار تسجيل المزيد من الإصابات المؤكدة.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن 24 ساعة الأخيرة شهدت اكتشاف 1635 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفعإجمالي أعداد المصابين إلى 144 ألفًا و749 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة نتيجة الإصابة من الفيروس ارتفعتإلى 4007 حالات، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة.

أما أعداد المتعافين من الإصابة فقد ارتفع إلى 104 آلاف و030 حالة تعافي وشفاء، بعد تسجيل 2315 حالة شفاء جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي أعداد التحاليل التي أجريت لحالات مشتبه فيها ارتفع إلى مليون و508 آلاف و824 تحليلًا، بعدإجراء 34 ألفًا و821 تحليلًا في 24 ساعة الأخيرة.