تركيا تسجل 1708 إصابة بفيروس كورونا.. وحظر تجوال 4 أيام

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 146 ألفًا و457 ألف حالة، بعد تسجيل إلى 1708 إصابة مؤكدة مساء الجمعة.

كوجا أوضح أيضا أن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 4055 حالة وفاة، بعد تسجيل 48 حالة وفاة جديدة في الفترة نفسها.

الوزير أشار إلى أن إجمالي أعداد التحاليل التي أجريت منذ تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا ارتفع إلى مليون و547 ألفًا و389 تحليلًا لحالات مشتبه بها، بعد إجراء 38 ألفًا 565 تحليلًا جديدًا.

أما بالنسبة لحالات التعافي والشفاء فقد ارتفعت إلى 106 آلاف و133 حالة، بعد تسجيل 2103 حالات تعافي خلال 24 ساعة الأخيرة.

وطبقت تركيا حظر التجوال الشامل الذي سبق وكشف عنه الئيس رجب اردوغان لمدة أربعة أيام، بدء من منتصف ليل الجمعة في 15 ولاية تركية، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا وينتهي منتصف ليل الثلاثاء في الفترة من 16 حتى 19 مايو/ أيار الجاري.

وووفق بيان لوزارة الداخلية التركية ستكون المحال التجارية مغلقة يومي السبت والأحد، على أن تفتح الإثنين والثلاثاء، بين العاشرة صباحا والرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ويشمل الحظر كلا من أنقرة، وإسطنبول، وباليكسير، وبورصة، وأسكيشهير، وغازي عنتاب، وإزمير، وقيصري، وقوجه إيلي، وقونية، وصامسون، ومانيسا، وصقاريا، وزنغولداق، ووان.