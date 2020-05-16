دراسة إيطالية: وفيات كورونا بين غير المصابين بأمراض أخرى “نادرة”

روما (زمان التركية)ـــ قالت دراسة إيطالية إن الوفيات بفيروس كورونا بين من لم تكن لديهم أمراض مسبقة كانت “نادرة” لا تتجاوز 3,9%، بينما يبلغ متوسط أعمار ضحايا الجائحة 80 عاما.

الدراسة نشرها المعهد العالي للصحة وقال إنها تمت بناء على بيانات 2848 حالة وفاة عبر تحليل السجلات الطبية الخاصة بها.

وفق الدراسة فإن 111 من المتوفين (3,95% من العينة) لم يكونوا يعانون من أي مرض قبل إصابتهم بفيروس كورونا، في حين أن 425 منهم (14,9% من العينة) كانوا مصابين بمرض واحد.

وتقفز النسبة الى 21,3% (608 حالة وفاة) للاشخاص المصابين بأكثر من مرضين والى 59,8% لأولئك الذين كانو يعانون من ثلاثة أمراض أو أكثر، وفق الدراسة.

وتحتل ايطاليا المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا مساء الجمعة 242 حالة وفاة جديدة بكورونا، وبلغ الإجمالي 31610 حالة وفاة.

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