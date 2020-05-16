صحفي تركي: حزبا باباجان وداود أوغلو سيدخلان البرلمان بدعم المعارضة

أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي أورهان أوغور أوغلو في مقال بصحيفة “يني جاغ” التركية إن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا سيساعد حزبين شكلهما المنشقون من حزب العدالة والتنمية الحاكم في دخول البرلمان.

قال أوغور أوغلو إن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أخبره أن حزبه سيسعى لدعم الأحزاب الجديدة على تخطي نسبة 10 في المائة بالبرلمان من أجل دعم الديمقراطية، وأكد أنه “يجب تمثيل كل حزب في المجلس”.

يذكر أن علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق الذي ترك حزب العدالة والتنمية العام الماضي، أسس حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) في مارس/ آذار الماضي؛ في حين أسس رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية السابق أحمد داود أوغلو حزب المستقبل في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقال أوغور أوغلو إن كلا من حزب الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل سينضم إلى تحالف الأمة الانتخابي الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية في مقابل تحالف الجمهور الذي شكله حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الحركة القومية.

يشار إلى أن نظام التحالف الانتخابي الذي تم تقديمه قبل الانتخابات الوطنية في عام 2018 يسمح للأحزاب، التي تقل أصواتها عن عتبة الـ 10 في المائة، بالحصول على مقاعد في البرلمان إذا كانت جزءًا من تحالف حصل على أكثر من 10 بالمائة من الأصوات.

الكاتب أوغور أوغلو قال إن باباجان وداود أوغلو على دراية جيدة بنقاط القوة والضعف لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المرجح أن يجذبا أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

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