‎استطلاع رأي: 10% تراجعًا في شعبية حزب العدالة والتنمية

(زمان التركية)‎- كشف استطلاع رأي حول شعبية الأحزاب السياسية، أن نحو 25% من المصوتين سابقًا لحزب العدالة والتنمية باتوا غير مؤيدين له ولسياساته.

‎وأوضحت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “MAK” للدراسات المجتمعية واستطلاعات الرأي، أن الدعم الذي يحصل عليه حزب العدالة والتنمية تراجع إلى 32% فقط، بينما بلغت نسبة المؤيدين للتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا نحو 36%.

‎كما أشارت النتائج إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه رئيس الجمهورية رجب أردوغان شهد تراجعًا في الشعبية بنسبة 10% منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران 2018 وحتى الآن، لافتة إلى أن المستقيلين من عضوية حزب العدالة والتنمية انتقلوا إلى صفوف أحزاب الخير والمستقبل والديمقراطية والتقدم.

‎رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لاستطلاع الرأي محمد علي كولات علق على النتائج، قائلًا: “نسبة غير المستقرين على رأي سياسي في استطلاعات الرأي الأخيرة بلغت 12.9%، ولكن هذا الرقم كان أكثر من ذلك في الأشهر الأخيرة. 10% من هؤلاء كانوا من بين الداعمين لحزب العدالة والتنمية في وقت سابق”.

‎وأوضح أن حزب المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان هما الخيارات الأخرى للمنفصلين عن حزب العدالة والتنمية.

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