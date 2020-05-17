تركيا تسجل 1610 إصابة كورونا جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 148 ألفًا و967 حالة، بعد تسجيل 1610 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مساء السبت.

وكشف الوزير إجراء 42 ألفًا و236 تحليلًا طبيًا لحالات مشتبه بها، ليرتفع إجمالي التحاليل التي أجريت منذ بداية الأزمة إلى مليون و589 ألفًا و625 تحليلًا.

بينما كشف ارتفاع أعداد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 4096 حالة، بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، لافتًا إلى تراجع أعداد الخاضعين للعلاج داخل غرف الرعاية المركزة إلى 906.

كما أوضح أن أعداد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 108 ألفًا و137 حالة شفاء، بعد تسجيل 2004 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبدأ في تركيا تطبيق حظر تجوال شامل في البلاد لمدة 4 أيام، اعتبارًا من أمس 16 مايو/ أيار وحتى 19 مايو/ أيار الجاري، ضمن إجرادات مكافحة كورونا.

يأتي ذلك تزامنا مع رفع حظر التجوال يومين في الأسبوع عن 16 ولاية والإبقاء على 15 تحت الحظر من أصل 31 ولاية كان مطبقا عليها حظر التجوال.

ويأتي حظر التجوال رغم إعلان وزير الصحة التركي انخفاض عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، إذا تراجع الرقم المعلن رسميا من أكثر من 3000 آلاف حالة قبل أسبوعين.