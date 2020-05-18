المخلفات تهدد أحد معالم تركيا التراثية بالحذف من قائمة اليونسكو للتراث العالمي

ديار بكر (زمان التركية) – تلوث المخلفات المتدفقة إلى ضفة نهر دجلة نحو حدائق هيفسيل في ولاية ديار بكر، التي تم إضافتها في عام 2015 إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي باعتبارها المعلم التراثي الرابع عشر لتركيا بجانب مياه مدينة دياربكر التاريخية.

وأوضح عضو هيئة التدريس في كلية الأحياء بجامعة دجلة أن حدائق هيفسيل مهددة بالخروج من قائمة اليونسكو، قائلا: “المخلفات تؤثر سلبا على البنية الطبيعية للمكان والأحياء التي تعيش به. إن اتسعت رقعة التلوث فقد تخرج حدائق هيفسيل من قائمة اليونسكو. هذا تهديد كبير”.

وكانت حديقة هيفسيل، التي تحتضن أنواع مختلفة من الحيوانات، قد أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي باعتبارها المعلم التراثي الرابع عشر لتركيا مع المياه التاريخية بالمدينة وذلك خلال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة اليونسكو للتراث العالمي الذي أقيم في عام 2015 بمدينة بون الألمانية.

ولكن الحفريات التي يلقيها أشخاص لا يلتزمون بالتحذيرات تتسبب في تلوث هذه الحدائق التاريخية.

هذا ويتسبب إلقاء المخلفات في الحديقة في تلوث المنطقة، وستمر ذلك على الرغم من اللوحة التحذيرية التي تحمل عبارة “ممنوع إلقاء المخلفات” والموجودة في جانب الطريق المار من مدخل Keçi Burcu.

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