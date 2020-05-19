ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في تركيا.. البنوك تفقد مليارت الليرات

إسطنبول (زمان التركية) – كشفت آخر إحصائيات البنك المركزي التركي أن قيمة القروض المتعثرة التي سيتم تصنيفها “ديون معدومة” وتصفيتها بسبب عدم قدرة البنوك على تحصيلها ارتفعت إلى 183 مليار ليرة تركية، وذلك خلال شهر مارس/ أذار الماضي بزيادة بلغت 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

بالنسبة للديون التجارية المسموح بها من قبل المؤسسات الأعضاء في مركز المخاطر في اتحاد البنوك التركية (TBB)، قفزت خلال شهر مارس/ أذار الماضي إلى 3 تريليونات و23 مليار ليرة، أما إجمالي القروض الشخصية فقد ارتفعت إلى 659 مليار ليرة.

وبلغت قيمة القروض المتعثرة خلال شهر مارس/ أذار الماضي 183 مليار ليرة تركية؛ 174 مليار ليرة لصالح البنوك، و5 مليارات ليرة لشركات التأجير التمويلي، و2.6 مليار ليرة لصالح شركات الخصم، وملياري ليرة لشركات التمويل.

وارتفاع قيمة الديون المتعثرة لدى البنوك يؤدي إلى ارتباك في الاقتصاد القومي، ويضعف قدرة البنوك على تقديم الخدمات الائتمانية.

أما القروض التجارية فقد سجلت تريليوني و364 مليار ليرة، خلال شهر مارس/ أذار الماضي، بزيادة 12% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وسجلت النسبة الأكبر من هذه القروض التجارية لصالح الصناعات التشغيلية بنسبة 28%، أما القطاعات الأخرى التي تزيد نسبتها عن 10% هي قطاع البيع بالجملة، والتجارة بالتجزئة، والإنشاءات، والطاقة.

بينما سجلت أعلى نسبة للقروض المتعثرة التي سيتم تصفيتها، 11.1% لقطاع الإنشاءات، و9.1% لقطاع السياحة.

أما القروض الشخصية الممنوحة من المؤسسات المالية والبنوك فقد ارتفعت إلى 659 مليار ليرة، خلال شهر مارس/ أذار الماضي، بزيادة 21% عن الشهر من العام الماضي؛ ومن حيث التقسيم فقد بلغت نسبة قروض الاحتياج 45%، أمام قروض التمويل العقاري فقد بلغت 33%، وبلغت نسبة الكروت الائتمانية 18%، وبلغت نسبة قروض السيارات 4%.

وفيما يتعلق بأعداد الأشخاص الحاصلين على القروض، فقد ارتفع عددهم إلى 32.2 مليون شخص، بزيادة 1.2 مليون شخص في السنة الأخيرة، بمتوسط اقتراض بقيمة 21 ألف ليرة تركية لكل شخص.

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