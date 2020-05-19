تركيا ترفع قيمة زكاة الفطر بعد تراجع الليرة

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا مقدار زكاة الفطر لعام 2020.

وقالت الشؤون الدينية التركية في بيان، إن مقادر زكاة الفطر هذا العام تم تقديره بقيمة 27 ليرة تركية عن كل شخص في الأسرة، وأن موعدها قبل شروق شمس يوم العيد.

ذكر البيان أن قيمة الزكاة هذا العام تحددت بناء على الأوضاع الإقتصادية الراهنة، وأن مبلغ 27 ليرة يكفي قوت مواطن واحد خلال يوم.

يذكر أن الشئون الدينية حددت في عام 2019 قيمة زكاة الفطر في تركيا العام بـ 23 ليرة تركية.

ومع استمرار أزمة كورونا للشهر الثالث على التوالي، بدأت الليرة التركية تشهد انهيارًا أمام العملات الأجنبية؛ إذ سجل الدولار الأمريكي 7.27 ليرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ثم تراجع مرة أخرى إلى 6.90 ليرة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

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