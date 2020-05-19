تركيا.. زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل

أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل بنسبة بلغت 13 قرشا للتر البنزين و8 قروش للتر الديزل على أن يتم تفعيل هذه الزيادة بداية من منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 5.63 ليرة إلى 5.76 ليرة، بينما سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في إسطنبول من 5.49 ليرة إلى 5.62 ليرة وفي إزمير من 5.67 ليرة إلى 5.80 ليرة.

وفي السياق نفسه سيرتفع متوسط سعر لتر الديزل في أنقرة من 5.35 ليرة إلى 5.43 ليرة في حين سيرتفع متوسط سعر لتر الديزل في إسطنبول من 5.27 ليرة إلى 5.35 ليرة وفي إزمير من 5.39 ليرة إلى 5.47 ليرة.

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