19 مايو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
Attakallum
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

تركيا.. زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
10 مشاهدة
تركيا.. زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل بنسبة بلغت 13 قرشا للتر البنزين و8 قروش للتر الديزل على أن يتم تفعيل هذه الزيادة بداية من منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 5.63 ليرة إلى 5.76 ليرة، بينما سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في إسطنبول من 5.49 ليرة إلى 5.62 ليرة وفي إزمير من 5.67 ليرة إلى 5.80 ليرة.

وفي السياق نفسه سيرتفع متوسط سعر لتر الديزل في أنقرة من 5.35 ليرة إلى 5.43 ليرة في حين سيرتفع متوسط سعر لتر الديزل في إسطنبول من 5.27 ليرة إلى 5.35 ليرة وفي إزمير من 5.39 ليرة إلى 5.47 ليرة.

وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول