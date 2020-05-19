حظر تجوال في تركيا طوال عيد الفطر والكشف عن موعد افتتاح المساجد

أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، فرض حظر التجول الشامل في سائر أنحاء البلاد، طوال أيام عيد الفطر، بدء من يوم السبت القادم، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال أردوغان في كلمة أمس الإثنين عقب ترؤسه اجتماع الحكومة: “سيتم فرض حظر تجول في كافة الولايات اعتبارًا من يوم وقفة عيد الفطر (السبت المقبل) وحتى آخر أيام العيد (الثلاثاء)”.

يشار إلى أن أعداد الوفيات في تركيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 4171 وفاة و150 ألفًا 593 حالة إصابة مؤدة بالفيروس، حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة التركية مساء أمس الاثنين.

أشار أردوغان إلى إعفاء المسنين -فوق 65عاما- من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد (الأحد).

وأعلن أردوغان تمديد حظر الدخول والخروج من وإلى 15 ولاية تركية لمدة 15 يوما.

افتتاح المساجد في تركيا

كما أعلن الرئيس أردوغان افتتاح المساجد للعبادة مجددا اعتبارا من 29 مايو.

وأشار إلى أن صلوات الجماعة ستعود للمساجد ضمن ضوابط معينة.

وأوضح أنه سيتم في المرحلة الأولى فتح المساجد التي تستوفي المعايير المحددة من قبل الولايات ودور الافتاء.

ولفت إلى أن إقامة صلوات الجماعة ستقتصر على صلاتي الظهر والعصر فقط لمدة (لم يحددها)، أما بخصوص بقية الأوقات فستسمر الصلاة بشكل فردي.

استئناف الدراسة في تركيا

من ناحية أخرى، ذكر الرئيس أردوغان أن السنة الدراسية الجديدة ستنطلق في سبتمبر/أيلول المقبل.

وجدد دعوته للمواطنين بالالتزام بتدابير مكافحة كورونا، واحترام مبدأ التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة مترين بينهم.

وأضاف: “في حال حدوث تطورات سلبية في سياق الوباء، قد نضطر لاتخاذ تدابير أكثر صرامة”.

وتابع: “لا يمكننا إيقاف حياتنا اليومية وإغلاق حدودنا لسنوات والانتظار حتى انتهاء كورونا بالكامل”.

وأضاف: “سنواصل خطة إعادة الحياة الطبيعية وفق تطورات كورونا”.

ولفت الرئيس إلى أنه “لا يمكن القضاء نهائيا على تهديد وباء كورونا إلا عبر حل المشكلة عالميا”.