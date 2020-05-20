الكويت تعلن توزيع 3900 سلال غذائية في 11 ولاية تركية

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت سفارة الكويت في تركيا، الأربعاء، توزيع 3900 سلال غذائية ضمن مشروع إفطار صائم في رمضان.

وقالت السفارة الكويتية بالعاصمة أنقرة، في بيان: “قامت سفارة الكويت في أنقرة، بالتعاون مع 11 من مكاتب المحافظات التركية بتوزيع 3900 سلال غذائية منذ بداية شهر رمضان المبارك”.

وأوضح أن المحافظات التركية هي “أنقرة، وقونيا، وغازي عنتاب، وكيليس، وشانلي أورفا، وهاطاي، وماردين، ودياربكر، وسقاريا، وطرابزون”.

وفق وكالة (الأناضول).

وأطلقت وزارة الأوقاف الكويتية، بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام، مشروع إفطار صائم في رمضان لعام 2020.

يأتي ذلك رغم منع وزارة الداخلية التركية أنشطة بلديات يسيطر عليها حزب الشعب الجهوري المعارض لتوزيع مساعدات على المواطنين خلال حظر التجوال المفروض بسبب كورونا، الأمر الذي تم تفسيره بأنه قرار سياسي غرضه منع تنامي شعبية المعارضة في تركيا على حساب الحزب الحاكم.

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