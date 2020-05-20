تركيا.. الشؤون الدينية تنفق ميزانية تفوق 7 وزارات!

أنقرة (زمان التركية) – أنفقت رئاسة الشؤون الدينية التركية 3.8 مليارات ليرة خلال 4 أشهر متفوقة على نفقات 7 وزارات، بينما سجلت وزارة الخزانة والمالية أعلى نفقات خلال هذه الأشهر الأربعة.

وتم الكشف عن نفقات المؤسسات التركية من الخزانة خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث تفوقت رئاسة الشؤون الدينية التركية، في النفقات على سبع وزارات بحجم نفقات بلغ 3.8 مليار ليرة خلال الأشهر الأربعة الأول من العام الجاري في حين بلغت نفقات رئاسة الجمهورية خلال هذه الأشهر الأربعة 875.1 مليون ليرة.

وتشير بيانات وزارة الخزانة والمالية إلى تسجيل رئاسة الجمهورية نفقات بقيمة 120.9 ملايين ليرة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت المخصصات المبدئية للرئاسة من الخزانة تقدر بـ 3.1 مليار ليرة ولاحقا ارتفعت إلى 3.5 مليار ليرة. وخلال الأشهر الأربعة الأولى انفقت الرئاسة 875.1 مليون ليرة.

وخلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم أنفقت رئاسة الشؤون الدينية “ديانات” 911.4 ملايين ليرة، كما أنفقت رئاسة الشؤون الدينية 3.8 مليارات ليرة من إجمالي مخصصاتها، التي تقدر بـ11.5 مليارات ليرة، في غضون الأشهر الأربعة الأولى متفوقة بهذا على نفقات 7 وزارات ألا وهى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الثقافة والسياحة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة البيئة والتخطيط العمراني.

وفضلا عن اتهام الشئون الدينية التركية بأنها مسيسة وموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، يوفد “ديانات” مئات الخطباء والأئمة خارج تركيا للعمل في مساجد الاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب” الذي وجهت لها اتهامات بتكليف العاملين فيه بالتجسس على المعارضين للرئيس رجب أردوغان في عدة دول.

ويتم سنويا تخصيص نصيب الأسد من الموازنة إلى وزارة الخزانة والمالية التي سجلت أعلى نفقات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبلغت نفقات الوزارة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي نحو 47.3 مليارات ليرة.

وتم تخصيص الحصة الأكبر من موازنة الدولة التي تقدر بـ468.8 مليار ليرة لوزارة الخزانة والمالية التي بلغت نفقاتها خلال الأشهر الأربعة الأولى 165 مليار ليرة.

وبإمكان الوزارة تزويد المؤسسات الأخرى بالأموال من رصيدا إذا ما استدعت الحاجة هذا.

وخلال الأربعة الأشهر الأولى بلغ إجمالي نفقات وزارة التعليم 42.6 مليارات ليرة، بينما بلغت نفقات وزارة الصحة 19 مليار ليرة من إجمالي مخصصاتها التي تقدر ب60.3 مليارات ليرة.

هذا وبلغت نفقات وزارة العدل 7.6 مليارات ليرة في حين بلغت نفقات وزارة الدفاع 16.7 مليارات ليرة.

وشهد شهر أبريل/ نيسان الماضي، ارتفاعا في عجز الموازنة بنحو 135.8% ليسجل 43.2 مليار ليرة.

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