قطر ترفع قيمة المقايضة المالية مع تركيا 3 أضعاف

أنقرة (زمان التركية) – قال البنك المركزي التركي إنه تم رفع قيمة المقايضة المالية الموقعة مع البنك المركزي القطري قبل عامين إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ضمن حلول تلجأ لها أنقرة لإنقاذها اقتصاديا من أزمة ديون.

وأوضح البنك المركزي التركي في بيانه أنه تم تعديل اتفاقية المقايضة المالية المبرمة في 17 أغسطس عام 2018 مع نظيره القطري ورفع قيمة المقايضة مما يعادل 5 مليار دولار من الليرة والريال القطري إلى ما يعادل 15 مليار دولار من الليرة والريال القطري مفيدا أن الهدف الأساسي من اتفاقية المقايضة المالية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية ودعم الاستقرار المالي للدولتين.

يأتي ذلك في ظل أنباء عن رفض البنك الفيدرالي الأمريكي المقايضة مع البنك المركزي التركي بسبب أزمة ثقة في سياسات المركزي التركي الذي يفرض الرئيس رجب أردوغان هيمنة كبيرة على قراراته.

وتبحث الحكومة التركية عن حلول لتوفير 168.5 مليار دولار أمريكي لسد ديونها الخارجية حتى شهر فبراير/ شباط 2021، نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، وترفض اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.

ما المقصود بالمقايضة المالية (SWAP)؟

تُعرف المقايضة في الأسواق المالية باتفاق الطرفين على تبادل العملات أو مدفوعات الفائدة وفقا للأصول أو الالتزامات خلال فترة زمنية محددة وفقا.

وخلال المقايضة يتم اعتبار النقود المستعارة دينا والنقود المباعة إقراضا.

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